أبوشقير والسويد يشعلان نصف نهائي بطولة المجد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تقام اليوم (الخميس) مباريات نصف نهائي بطولة المجد الرمضانية التي يشرف عليها مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة على ملاعب أكاديمية المجد بأبحر الشمالية بجدة. في المباراة الأولى يواجه المرجان فريق مطعم أغور في الحادية عشرة مساءً، ويلتقي عند الثانية عشرة فريقا صالون آدم والجيل اللذان يشرف عليهما الدوليان إبراهيم سويد ومناف أبوشقير، كما تقدم اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور عبدالمجيد الراجحي الدعوة لكافة محبي المستديرة بجدة للاستمتاع بهذه اللقاءات، كما ذكر المشرف على البطولة عبدالعزيز الراجحي أنه تم الاتفاق مع إدارة الحازمي للاتصالات لتقديم جوائز للجماهير وزوار البطولة التي لا تقتصر فقط على كرة القدم، وأن المنافسة قائمة أيضاً في كرة الطائرة الشاطئية التي تقام في نفس التوقيت.

تقام اليوم (الخميس) مباريات نصف نهائي بطولة المجد الرمضانية التي يشرف عليها مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة على ملاعب أكاديمية المجد بأبحر الشمالية بجدة. في المباراة الأولى يواجه المرجان فريق مطعم أغور في الحادية عشرة مساءً، ويلتقي عند الثانية عشرة فريقا صالون آدم والجيل اللذان يشرف عليهما الدوليان إبراهيم سويد ومناف أبوشقير، كما تقدم اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور عبدالمجيد الراجحي الدعوة لكافة محبي المستديرة بجدة للاستمتاع بهذه اللقاءات، كما ذكر المشرف على البطولة عبدالعزيز الراجحي أنه تم الاتفاق مع إدارة الحازمي للاتصالات لتقديم جوائز للجماهير وزوار البطولة التي لا تقتصر فقط على كرة القدم، وأن المنافسة قائمة أيضاً في كرة الطائرة الشاطئية التي تقام في نفس التوقيت.

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