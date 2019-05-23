شكرا لقرائتكم خبر عن النصراويون عينهم على العالمية الثانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

أكدت مصادر "الخليج 365" أن إدارة النصر بدأت الاستعداد للموسم القادم مبكرا من خلال الوصول إلى مراحل متقدمة مع عدد من اللاعبين المحليين الذين طلب المدرب روي فيتوريا التعاقد معهم، إذ تمت مفاوضة أكثر من لاعب في الخطوط الثلاثة (الدفاع والوسط والهجوم)، ووصلت طريق المفاوضات مع بعضهم إلى المراحل النهائية، ومنحت إدارة النصر الحرية للمدرب للبرتغالي في تحديد احتياجاته الفنية للموسم القادم، وكذلك اختيار اللاعبين الأجانب الذين يرغب في الإبقاء عليهم، والتعاقد مع بدلاء لمن سيتم الاستغناء عنه.

وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن البرازيلي برونو أوفيني سيكون أول المغادرين بعد انتهاء عقده وعدم رغبة الإدارة النصراوية والمدرب التجديد معه، وتجهز الإدارة مخالصات مادية مع عدد من اللاعبين المحليين الذين لا يرغب النصراويون في بقائهم ويأتي أبرزهم الكابتن إبراهيم غالب ومحمد السهلاوي.

وينتظر النصراويون انتهاء مشاركة الفريق الآسيوية بلقاء ذوب آهن الإيراني بعد أن ضمن الفريق التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا الحالية، لتحديد برنامج الفريق الاستعدادي للموسم القادم، حيث من المنتظر الإعلان عن معسكر الفريق الذي سيكون في البرتغال مع نهاية مباراة الفريق الآسيوية.

ويضع النصراويون بطولة دوري أبطال آسيا خيارا أول في الموسم القادم، بعد حصول الفريق على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وكانت خيارا ثالثا بعد الدوري والكأس قبل بدء بطولة الدوري هذا العام، ولكن تغيرت الإستراتيجية بعد التأهل لدور الـ16، إذ يأمل النصراويون تحقيق هذه البطولة والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية، بعد المشاركة في البطولة الأولى في البرازيل كأول فريق آسيوي يصل لهذه البطولة.