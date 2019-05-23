شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن بن مساعد: مشورتي لمحمد بن فيصل «عربية» فقط! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

علق رئيس الهلال السابق عضو الشرف الأمير عبدالرحمن بن مساعد حول ما تحدث به رئيس النادي السابق الأمير محمد بن فيصل، عن الفترة التي رأس فيها النادي ولم يحقق فيها أي نجاح، قائلا: «أشكر الأمير محمد بن فيصل على ما ذكره عني وهذا من كرم أخلاقه، وحقيقة إنني لم أكن داعما للنادي ماديا منذ أن تركت الرئاسة واكتفيت بالدور الذي قمت به عضو شرف داعم، ‏قبل أن أرأس الهلال لـ6 سنوات ونصف، قدمت فيها كل ما أستطيع للنادي واجتهدت وأصبت وأخطأت وأنجزت وأخفقت».

وأضاف: «بعد أن تركت الرئاسة بقيت مشجعاً للهلال ومحباً له واكتفيت بذلك وقلت ذلك أكثر من مرة، ‏أما ما اعتبره الأمير محمد بن فيصل من دعم للنادي فقد كان مقتصراً على المشورة إن طلبت مني أو استدعى الأمر، وهذا الأمر لم يحدث إلا في آخر الموسم وفي الجزء الأخير من بعد مباراة نهائي البطولة العربية، ‏وأنا مقتنع تماماً بأن محمد بن فيصل محب للهلال، وأنه أكثر من يحزن إذا تعثر فريقه لأنه هلالي أولاً، ورئيس يريد أن ينجح وينجز، وهو من رجال النادي الذين قدموا له الكثير، ويكفيه 8 بطولات حققها في كرة القدم فقط ‏في رئاسته الأولى». وتابع: «لا يمكن لإخفاق وعدم توفيق في موسم أن يمحو هذا التاريخ، صحيح أن رأيي كان ولا يزال أن تغيير المدرب في نصف الموسم في أغلب الأحيان وبنسبة 90% دائما ما يكون للأسوأ، وهذا الرأي لم يأت بسبب حكمة مني، بل بسبب أخطاء ارتكبتها حين كنت رئيسا، ومع ذلك لا يمكن أن أنظر وأنا بعيد عن كواليس النادي بالمنظار نفسه في ذلك الوقت، ‏فالإدارة هي الأقرب وحين تقرر أمرا فلديها أسبابها، و‏لست مع الحكم بأثر رجعي، فأنا أذكر أنه حين أقيل جيسوس لم يلقَ هذا القرار رد فعل سيئ من الغالبية، ولم تظهر ردة الفعل السيئة والحادة إلا بعد تردي ‏النتائج، ولا يلام محبو الهلال وجماهيره على ذلك فطموحهم كبير ومستحق كون ناديهم كبيرا بتاريخه وإنجازاته وجماهيريته، وأشكر كل رجال الزعيم ورؤسائه وكل من قدم ولو عملا بسيطا لصالح هذا النادي الكبير، والقادم أفضل».