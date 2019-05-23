شكرا لقرائتكم خبر عن الحضور السعودي كامل العدد في «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم ( جدة)

تأهلت 4 أندية سعودية لدور الـ16 للمرة الـ3 في تاريخ مشاركات أندية الوطن بدوري أبطال آسيا، في نسخته الجديدة التي أقرت عام 2003، وكانت المرة الأولى التي حجز فيها ممثلو السعودية الـ4 كل البطاقات المتاحة في الأدوار الإقصائية عام 2009، إذ تأهلت أندية الاتحاد والاتفاق والشباب والهلال، وتمكن حينها العميد من الوصول لنهائي البطولة قبل أن يخسر أمام بوهانغ الكوري بهدفين مقابل هدف.

وبعد عامين تأهلت الأندية السعودية الـ4 المشاركة من دور المجموعات لدور الـ16، إذ حجزت أندية الاتحاد والنصر والشباب والهلال بطاقات التأهل، إلا أن أيا من الفرق الـ4 لم تتمكن من الوصول للنهائي.

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وخلال النسخ الـ7 الماضية، عجزت الأندية السعودية عن التأهل بكامل عددها، حتى جاء هذا العام بعد أن نجحت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في التأهل لدور الـ16، فتأهل «الزعيم» متصدرا مجموعته القوية التي تضم الدحيل القطري والعين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني، ليضرب موعدا مع الأهلي الذي تأهل في الرمق الأخير وصيفا للسد القطري بعد فوزه على باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، وستضمن الأندية السعودية مقعدا في ثمن النهائي رغم فرض مغادرة أحدها. وستتحدد ملامح مباراة الاتحاد والنصر في دور الـ16، بعد أن تأهل العميد وصيفا في مجموعته عقب تعادله مع الوحدة الإماراتي بهدف لمثله، بعد أن تأجل لقاء النصر مع ذوب آهن الإيراني عقب نقله من العراق لدولة أخرى لم تحدد بعد.

وفي حال فوز النصر فإنه سيصعد لصدارة المجموعة ليلتقي مع الاتحاد في دور الـ16، أما إذا خسر أو تعادل في لقائه الأخير مع الفريق الإيراني، فإنه سيبقى وصيفا بالمجموعة ليتنجب مواجهة سعودية أخرى في دور الـ16، ويذهب لمقابلة الوحدة الإماراتي.

يشار إلى أن النصر نجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية خلال مشاركاته الـ4 في النسخة الجديدة من البطولة عقب أن قلب الطاولة بعد خسارتين متتاليتين، ليفوز على الزوراء ذهابا وإيابا قبل أن يعلن تأهله بفوزه على الوصل الإماراتي.