شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ: التقرير الفني يعيد هيكلة سلة الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

قال المشرف العام على سلة الوحدة، أمين حافظ، إنه ينتظر تقريرا فنيا شاملا، سيرفع له عن فريق كرة السلة سيناقشه مع المسؤولين خلال الأيام القادمة، سيكشف عن شؤون الفريق وأبرز احتياجاته للموسم القادم،

واضاف «بعد أن أنهينا هذا الموسم بنتائج أفضل من الموسم السابق، نرغب حاليا في إعداد الفريق للموسم المقبل، ليكون منافسا على البطولات ولدينا نجوم قادرون على ذلك، يجمعون بين خبرة المخضرمين وحماس الشباب، بالإضافة إلى جلب لاعبين محترفين يحدثون الفارق الفني ويعززون من قوة الفريق فنيا».

Advertisements

وتابع: «من أجل ذلك ستكون أول خطواتنا تقديم خطة إعداد مبكرة، تشمل البرنامج المقترح لمشاركة فاعلة، ونسأل الله التوفيق».

وكان مشرف سلة الوحدة أمين حافظ، قد كرم عددا من اللاعبين وحكاما سابقين في اللعبة بمكة المكرمة، نظير ما قدموه خلال مشوارهم الرياضي في مجال لعبة كرة السلة، ومن أبرز اللاعبين: حسن مريكي، عبدالغني علي، خميس الغامدي، محمد بسيوني، محمد نور وهاشم بخاري.

ومن الحكام، حامد إدريس وهو لاعب وحكم سابق دولي، وعلي الغامدي لاعب وحكم، وحميد الثقفي وصلاح عفيفي أخصائي العلاج الطبيعي.