شكرا لقرائتكم خبر عن نمور البحرية يتوج بكأس ويمبلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توج فريق نمور البحرية بكأس بطولة ويمبلي الـ4 الرمضانية، بعد فوزه على فريق القمة بركلات الترجيح في المباراة الختامية التي أقيمت على ملعب أكاديمية ويمبلي بجدة، وسط حضور جماهيري كبير. واستحوذ فريق نمور البحرية على جوائز البطولة، إذ حصل فادي علوان على أفضل لاعب، ونال حسن النخلي جائزة أفضل حارس.

كابتن فريق نمور البحرية يحيى أبوخلاف أبدى إعجابه بالبطولة التي شهدت مباريات قوية وتنظيما رائعا أكمل تميزها الفوز بكأس البطولة، حسب وصفه.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة العديد من نجوم الأندية مثل: حمد المنتشري وصالح الصقري ومحمد أمين وعبيد الشمراني وفادي علوان والبرازيلي سيرجيو.