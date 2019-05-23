موعد عيد الفطر 2019 فلكياً | موعد أول أيام عيد الفطر في مصر والسعودية

موعد عيد الفطر 2019 فلكياً ، قد أوشك شهر رمضان على الانتهاء، فنحن الآن في النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل، لهذا نجد معظم العائلات يستعدون لاستقبال عيد الفطر بفرحة وبهجة، وخاصةً الأطفال، حيث يعد عيد الفطر من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين فبعد صيام شهر كامل واتباع أوامر الله، أصبح عيد الفطر بمثابة جائزة كبرى من الله ليُسعد بها المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي كله.

موعد عيد الفطر 2019 فلكياً

يستعد المسلمون في أواخر شهر رمضان الفضيل باستقبال عيد الفطر المبارك بشراء الملابس الجديدة للكبار والصغار، وشراء الحلويات التي تعد من العادات المصرية المفضلة لديهم، لهذا نجد الأسواق في كل مكان في الوطن العربي تكتظ بالناس لشراء كافة مستلزماتهم للاستمتاع بقضاء أيام رائعة في عيد الفطر في وسط أجواء عائلية ممتعة مليئة بالسعادة والفرحة في أيام عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر فلكياً 2019

كشف الدكتور ” جاد القاضي” عميد معهد البحوث الفلكية المصرية، بأنه بعد البحث والدقيق في الحسابات الفلكية التي صدرت من معمل أبحاث الشمس والتي أكدت بأنه سيكون شهر رمضان المبارك 1440/2019، 29 يوماً فقط، وترجع هذه الحسابات بعد رؤية الهلال في أول أيام شهر رمضان الفضيل.

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أول أيام عيد الفطر المبارك 2019 في مصر

كشفت بعض المصادر بأنه سيكون شهر رمضان 29 يوماً فقط، لهذا نجد موعد أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، على أن تكون إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة وقطاع الأعمال الخاص والعام من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة 7 يونيو 2019.

عيد الفطر 1440/2019 في المملكة العربية السعودية

أوضحت المحكمة العليا السعودية بأن أول أيام عيد الفطر بناءً على الحسابات الفلكية بأنه سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 وتستمر إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة وقطاع الأعمال السعودي من يوم الأربعاء 5 يونيو حتى السبت 8 يونيو 2019.

وسوف نتابع معكم الأخبار أول بأول في حال حدوث أي تغيير في رؤية الهلال أو الحسابات الفلكية لعام 1440/2019.