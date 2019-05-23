شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم قرعة الجائزة الكبرى للجودو بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مراسم قرعة بطولة الجائزة الكبرى للجودو، والتى تقام بالصين فى الفترة من 24 حتى 26 مايو الجارى، بمشاركة المنتخب الوطنى

ويشارك فى البطولة منتخب الجودو بقائمة تضم كل من أحمد على ومحمد على وعبد الرحمن محمد ومحمد محى وعلى عيد وحاتم عبد الآخر واحمد وحيد ومعهم المدير الفنى سيد ميدان ، ويرأس البعثة هاشم محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد

يذكر أن الجودو حقق البطولة الأفريقية التى أقيمت بكيب تاون بجنوب افريقيا برصيد 9 ميداليات متنوعة عن طريق كل من حاتم عبد الآخر ومحمد عبد الموجود، بالإضافة إلى محمد عبد العال (ذهب) وحصد الفضيات لمياء الزنان و رمضان درويش، ومحمد محيى، أما البرونزيات فحققها كاريمان شفيق، أحمد وحيد وعبد الرحمن محمد.