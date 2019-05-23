شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يلعب نهائى الكونفدرالية أمام 40 ألف مشجع.. ومحاولة زيادته لـ 50 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن حصول القلعة البيضاء علي موافقات أمنية بدخول 40 ألف مشجع وهو ما تسبب في زيادة الطلب علي شرائها. لمتابعة التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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