سوبر كورة.. شاهد تعليمات أحمد فتحى وأجاى ومروان للاعبى الأهلى خلف الخطوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، قيام أحمد فتحى بتوجيه تعليمات للاعبى الأهلى أمام الإسماعيلي ، من خارج الخطوط أثناء إجراء عملية التسخين البدنى،فى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1 ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع الـ18 باستاد الجيش ببرج العرب.

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