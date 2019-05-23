كاميرا سوبر كورة ترصد وجوه مجلس إدارة الأهلى ودكة البدلاء عقب تعادل الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الحزن والغضب على مجلس إدارة النادى الاهلى، ودكة بدلاء الفريق، عقب إدراك الإسماعيلى هدف التعادل فى شباك المارد الأحمر فى المباراة التى انتهت بنتيجة 1-1، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الـ18 بستاد الجيش ببرج العرب.

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