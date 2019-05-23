شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو : مينفعش احتفل أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهرت علامات السعادة على كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي بعد نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريقه وإحرازه هدف التعادل للدراويش.

وقال بامبو عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الهدف، فإحراز أي هدف في نادي تنتمي له لا يمكن الاحتفال به".

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وأضاف "كنت أتمنى أن نحقق الفوز، لكن هذا الموسم واجهنا سوء توفيق، وفي النهاية نجحنا في إحراز التعادل".

وأوضح "من المفترض أن يتواجد الإسماعيلي في المربع الذهبي والمنافسة على البطولة لكن هناك أمور حدثت غير طبيعية".

وأتم :"الإصابة كانت عبارة عن شد في السمانة والهدف توفيق من ربنا، وطوال اللقاء انتظرت كرة واحدة وأكملت المباراة وأنا مصاب وفي النهاية التوفيق حالفني".