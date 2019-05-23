سوبر كورة.. شاهد لحظة منع ابن شوبير من دخول المدرجات لقاء الأهلي والدراويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ستاد برج العرب"، منع الأمن الإدارى لفريق النادى الإسماعيلى لحارس الأهلى الشاب مصطفى شوبير، ونجل الإعلامى أحمد شوبير، من دخول المقصورة الرئيسية لمباراة الأهلى ضد الإسماعيلى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 آمس الأربعاء، ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع الـ18 بستاد الجيش ببرج العرب.

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