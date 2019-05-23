حكم الراية عين ع الأوفسايد والتانية بتصريح لـ سوبر كورة: بيقولوا عليا أهلاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حكم الراية المساعد لمباراة الأهلى ضد الإسماعيلى، أنه يتعرض للهجوم من جماهير الزمالك قائلًا:" جماهير الزمالك بتقول انى أهلاوي"، وذلك أثناء اللقاء الذى انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، بملعب برج العرب ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع الـ18 بستاد الجيش ببرج العرب.

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