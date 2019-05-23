شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يطالب لاعبيه بعدم الالتفات للعروض الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس إدارة بتروجت من لاعبيه بالتركيز فى اللقاء المقبل أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة للدورى وعدم الالتفات للعروض الوهمية التى شغلت عقول البعض وكلفت الفريق الخسارة فى المباريات الثلاث الأخيرة .

كان بتروجت قد خسر أخر مبارياته أمام سموحة بهدفين نظيفين وهو ما جمد رصيد الفريق عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول الدورى

وقد أكد مجلس إدارة بتروجت أنه متمسك ببقاء جميع اللاعبين فى الموسم المقبل مهما كانت النتائج سواء بالبقاء بالدورى أو الهبوط .