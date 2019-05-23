اخبار الرياضه

بتروجت يطالب لاعبيه بعدم الالتفات للعروض الوهمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يطالب لاعبيه بعدم الالتفات للعروض الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس إدارة بتروجت من لاعبيه بالتركيز فى اللقاء المقبل أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة للدورى وعدم الالتفات للعروض الوهمية التى شغلت عقول البعض وكلفت الفريق الخسارة فى المباريات الثلاث الأخيرة .

كان بتروجت قد خسر أخر مبارياته أمام سموحة بهدفين نظيفين وهو ما جمد رصيد الفريق عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول الدورى

وقد أكد مجلس إدارة بتروجت أنه متمسك ببقاء جميع اللاعبين فى الموسم المقبل مهما كانت النتائج سواء بالبقاء بالدورى أو الهبوط .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يطالب لاعبيه بعدم الالتفات للعروض الوهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا