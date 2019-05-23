شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغي المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلى والإسماعيلي، نظراً لعدم تواجد وسائل الإعلام، ليقرر مراقب المباراة الغاء المؤتمر بعد مرور 15 دقيقة. وتعادل الأهلى مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب والتى اقيمت مساء الأربعاء والمؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري العام.

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