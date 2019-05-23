شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الحسينى رئيسا لبعثة السلاح فى البطولة الأفريقية بمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مجلس إدارة إتحاد السلاح، عبد المنم الحسينى لرئاسة بعثة المنتخب فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 18 و حتى 24 يونيو المقبل بمالى .

وتعد هذه البطولة مؤهلة لمنافسات الدورة الأولمبية القادمة طوكيو 2020 .

ومن جانبه أكد عبد المنعم الحسينى أن المنتخب سيشارك فى هذه البطولة بـ 24 لاعب ولاعبة، فى جميع الأسلحة المختلفة .