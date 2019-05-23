شاهد بعيون سوبر كورة خناقة مشجع أهلاوى مع مسئولى الإسماعيلى بمدرجات بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، مشادة قوية بين مشجع أهلاوى ومسئولى النادى الإسماعيلى عقب انتهاء اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، بالتعادل الإيجابى 1-1 ، بملعب برج العرب، ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع الـ18 بستاد الجيش ببرج العرب.

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