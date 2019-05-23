شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يمنح فرصة المشاركة للمستبعدين أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر على ماهر المدير الفنى لإنبى منح المستبعدين عن المشاركة فى المباريات الماضية فرصة المشاركة مع الفريق فى مباراته الأخيرة بالدورى أمام النجوم المقرر لها يوم 27 مايو الجارى .
يأتى ذلك بعدما اطمأن على ماهر على موقف الفريق بالدورى بعد الفوز الأخير الذى حققه على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ووصله للنقطة 39 فى المركز التاسع للدورى .
ويرغب على ماهر فى رؤية بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا معه بشكل منتظم نظرا لتلاحم المباريات وموقف الفريق الصعب بجدول الترتيب طوال الموسم .
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