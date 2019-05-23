شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل.. هاشتاج الأهلى و الإسماعيلى يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج الأهلى و الإسماعيلى موقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال الساعات الماضية بعد انتهاء مباراة الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز . أوقف فريق الاسماعيلي سلسلة انتصارات الأهلي وتعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز . Advertisements

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