مرتضى منصور: طبعنا 40 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان بناء على تعليمات الداخلية

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن إقبال الجماهير على تذاكر لقاء نهضة بركان، التاريخي، دليلا على قوة شعبية الزمالك، مصر كلها فرحانة بنادي الزمالك، طبعنا 40 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان بناء على تعليمات وزارة الداخلية، وحاولنا

مع الوزارة بالتنسيق مع أشرف صبحي، وبالفعل الوزير وافق على رفع العدد إلى 60 ألف".

وأكمل: "تواصلت مع وزير الداخلية، والعدد سيتم زيادته إلى 60 ألف، سنطبع 20 آلف تذكرة غدا،

ولكن السيد مدير أمن الإسكندرية رافض حتى الآن اعتماد الزيادة رغم موافقة الوزير، النادي الأهلي ذهب إليه 60 ألف، ومدير أمن الإسكندرية وافق بشكل طبيعي، لماذا ترفض مع الزمالك؟".

واختتم: "أتمنى من السيد وزير الداخلية يتواصلوا مع مدير أمن الإسكندرية لأنه رافض حتى الآن زيادة العدد، نطالب بمساندة الزمالك لأنه يمثل مصر".

