خالد الغندور يشن هجومًا عنيفًا على أحمد شوبير

شن خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، هجوما عنيفا على أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
قال الغندور في تصريحاته عبر برنامج الزمالك: "كابتن أحمد شوبير المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، وأنا أعني ما أقوله جيدا، عقب لقاء الإسماعيلي مباشرة، أعلن أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيصدر بيان، يؤكد فيهرفضه، لخوض لقاء المقاولون،حتى يخوض الزمالك مؤجلاته". أضاف الغندور: "هل أصبح شوبير المتحدث الرسمي للنادي الأهلي؟ كيف يخرج بهذا الخبر، وهو مذيع وإعلامي في قناة من المفترض أن تكون محايدة، ولماذا ينتقد شوبير اتحاد الكرة وهو نائبه، وذلك خلال
واختتم الغندور حديثه قائلا: "كل ناد يبحث عن مصلحته، ولكن لم يهاجم أحد الأهلي، مثلما فعلوا مع بيراميدز".
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