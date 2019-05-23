خالد الغندور: الزمالك يسعى لزيادة عدد جماهيره أمام نهضة بركان

كشف خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، عن موافقة وزارة الداخلية ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على طبع 40 ألف تذكرة فقط لجماهير الزمالك، لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
قال الغندور في تصريحات عبر برنامجالزمالك اليوم: "فوجئ نادي الزمالك، بأن وزارة الداخلية حددت 40 ألف تذكرة فقط، لمواجهة نهضة بركان المغربي، وهذا سبب أزمة في الحشد الجماهيري، الذي يريد دخول اللقاء".
أضاف: "رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، يسعى وبقوة لزيادة عدد التذاكر إلى 20 ألف، بسبب الإقبال التاريخي الذي حدث على تذاكر اللقاء". واختتم حديثه موجها الشكر لوزارة الداخلية، مطالبا بضرورة مساندة الزمالك، في ظل المهمة الصعبة التي ينتظرها أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.
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