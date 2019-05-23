بعد حسم الفيفا عدد الفرق المشاركة.. قطر تتعهد بمونديال "مميز" يليق بالعرب

تعهدت قطر، الأربعاء، بتنظيم نسخة مميزة من المونديال تمثل فيها الوطن العربي وتعكس الإمكانات الكامنة لدى شعوب المنطقة.



جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان "فيفا" عن الاحتفاظ بنظام البطولة 32 فريقًا، وليس 48 فريقًا كما كان مقترحًا، في مونديال "قطر 2022".



وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية معنية بمشروعات المونديال) إن "القرار جاء بعد تقييم نتائج دراسة الجدوى التي قام بها الطرفان للبحث في إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة".



وأشار البيان، إلى أن "الدوحة أبدت استعدادها الكامل للتباحث مع الفيفا حول إمكانية تطبيق المقترح طالما كان ذلك فيما يخدم مصلحة لعبة كرة القدم وقطر كمستضيف أصيل للبطولة."



وأوضح البيان، أنه "نظراً للمراحل المتقدمة التي وصلت إليها استعدادات قطر لاستضافة البطولة، وفق نظام 32 فريقًا، وقصر الوقت المتاح لتقييم التأثير التشغيلي واللوجستي على البلد المستضيف قبل اجتماع كونغرس الفيفا الشهر المقبل، تم اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في بحث إمكانية تطبيق هذا المقترح".



و"اللجنة العليا للمشاريع والإرث"؛ هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.



وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة المونديال، كأول دولة في الشرق الأوسط.



وسيقام مونديال قطر 2022 على مدار 28 يوما، وستعقد المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.



المصدر: الاناضول