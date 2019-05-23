رياضة | بنزيمة يرد على رسالة مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيمة يرد على رسالة مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني على تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للكتيبة الملكية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن البرتغالي جوزيه مورينيو خرج في تصريحات لإذاعة RMC Sport ليؤكد على علاقته الجيدة مع كريم بنزيمة.

وقال مورينيو في تصريحاته: بنزيمة كان سعيد بالعمل معي في ريال مدريد أعتقد أنني ساعدته على فهم أشياء كثيرة وجعله أحد أفضل اللاعبين.

واشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة كان مؤيداً لتصريحات مورينيو التي أدلي بها في الساعات الماضية حيث قام اللاعب بنشر صورة على الشبكات الاجتماعية مؤكداً فيها على كلمات مورينيو.