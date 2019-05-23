رياضة | فيفا يحسم الجدل في قضية اتحاد جدة وسعيد المولد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يحسم الجدل في قضية اتحاد جدة وسعيد المولد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء قراره بشأن سعيد المولد مع فريقه السابق اتحاد جدة.

وقال نادي الإتحاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: تلقى مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، في القضية التي تقدم بها ضد سعيد المولد ونادي سبورتنج فارنزي البرتغالي “

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وواصل " تضمن الحكم بأحقية نادي الاتحاد في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي، ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع لإدارة الاتحاد ".

وأردف " ألزم الاتحاد الدولي اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مبلف 271 ألف دولار ما يعادل مليون ريال سعودي تقريباً لنادي الاتحاد”

وأنهى " يؤكد مجلس إدارة النادي بأنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف عليها، بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها”.