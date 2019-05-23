رياضة | نجم أتلتيكو مدريد يرحل مجانا إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد يرحل مجانا إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة يخطط لعقد صفقة مجانية من داخل نادي أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

ذكرت وسائل إعلام إسبانية بأن برشلونة ينوي خطف صفقة جديدة من داخل جدران أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم الفريق هذا الصيف.

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وأفاد الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول في تصريحاته خلال برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن برشلونة يتفاوض مع فيليبي لويس نجم أتلتيكو مدريد ويمكن أن يصل الظهير الأيسر البرازيلي إلى الكامب نو مجانًا هذا الصيف.

وأكد البرنامج الإسباني أن برشلونة يسعى للفوز بخدمات لويس في صفقة انتقال حر مجانًا بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد وأنه يعتبر بديلًا مثاليًا لجوردي ألبا الذي عليه أن يستريح بعض الشيء بعد أن لعب كل مباريات الموسم تقريبًا مع البلوجرانا لعدم وجود بديل له.

كما أشارت صحيفة سبورت إلى أن برشلونة اجتمع مع ماتياس دي ليخت مدافع آياكس أمستردام وقدم له المشروع الرياضي الخاص به لمحاولة إقناعه بهذا المشروع وترك العروض المالية الكبيرة التي تلقاها.