رياضة | الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمود متولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمود متولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول أن محمود متولى قائد الفريق تعرض لخلع فى الترقوة ، وذلك على خلفية اصابته فى لقاء الأهلى الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما.

واضاف الشامى فى تصريحات عقب المباراة للموقع الرسمى :”قائد الفريق سيخضع للاشعة لتحديد موقفه ومدة غيابه”.

وعن موقف مصطفى فارس أجاب طبيب الدراويش :”اللاعب الشاب تعرض لشد خفيف فى الخلفية واصابة خفيفة فى الظهر”.

وأتم :”تلك الاصابة لن تمنعه من التواجد فى المباراة المقبلة”.