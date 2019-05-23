رياضة | صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد يدرس عقد صفقة تبادلية مع توتنهام للحصول على هدفه الرئيسي في الميركاتو الصيفي .

وقالت صحيفة " دياريو أس " إن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي ترغب في الحصول على خدمات النجم الدولي داني سيبايوس من أجل ضمه لقلعة وايت هارت لين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب بوكيتينشو في الحصول على خدمات الإسباني ليكون خير بديل لكريستيان إريكسن لاعب السبيرز في حالة قرر الدنماركي الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

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واشارت الصحيفة إلى أن رغبة توتنهام في التعاقد مع سيبايوس دفعت ريال مدريد في التفكير بعقد صفقة تبادلية بخطف إيركسن مقابل سيبايوس مع دفع مبلغ مالي للفريق اللندني في الصيف.

ويعاني سيبايوس من تجاهل كبير وبقي جليس دكة البدلاء منذ قدوم زيدان ليؤكد في تصريحات صحفية أنه قرر الرحيل من أجل البحث عن المشاركة في عدد أكبر من الدقائق.

ولم يشارك اللاعب مع فريقه خلال الموسم الماضي سوى في 13 مباراة بإجمالي عدد دقائق وصل إلى 1246 بجميع البطولات.