انت الان تتابع كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ ص

الأهلي والإسماعيلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.

وأضاف: «كنت أتمنى أن نحقق الفوز في المباراة، لكن واجهنا في هذا اللقاء سوء توفيق، وفي النهاية نجحنا في إحراز التعادل». وأوضح نجم الدراويش: «من المفترض أن يتواجد الإسماعيلي في المربع الذهبي بالدوري، والمنافسة على البطولة لكن هناك أمور حدثت غير طبيعية اثرت على نتائج الفريق». وتابع:

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