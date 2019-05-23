انت الان تتابع جيان على رأس قائمة غانا لأمم إفريقيا وغياب أنطوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
منتخب غانا
أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن القائمة الأولية للفريق التي ستدخل معسكر إعداد استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة غياب جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، الذي تم ترشيحه بقوة في الأيام الماضية من أجل الانضمام للفريق، وسيخوض النجوم السوداء مباراتين من أجل الاستعداد للبطولة أمام ناميبيا، وجنوب إفريقيا.
وجاءت القائمة الأولية للمنتخب الغاني، كالتالي: حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، لورانس أتي زيجي، وفيليكس أنان. خط الدفاع: جون بوي، آندي ييادوم، عبدالرحمن بابا، لومور أجبينينو، قاسم نوهو، جوناثان مينساه، جوزيف أيدو، نوهو موسى، جوزيف أتاما، محمد الحسن. خط الوسط: مبارك واكاسو، توماس بارتي، كوادو أسامواه،
حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، لورانس أتي زيجي، وفيليكس أنان.
خط الدفاع: جون بوي، آندي ييادوم، عبدالرحمن بابا، لومور أجبينينو، قاسم نوهو، جوناثان مينساه، جوزيف أيدو، نوهو موسى، جوزيف أتاما، محمد الحسن.
خط الوسط: مبارك واكاسو، توماس بارتي، كوادو أسامواه، إبينيزير أوفوري، أفرييه أكوا، أندريه أيوو، كريستيان أتسو، صامويل أوسو، توماس أجيبوني، ياو ييبواه، محمد عبدالفتاح.
خط الهجوم: أسامواه جيان، جوردان ايو، عبدالمجيد واريس، كاليب أوكوبان، كوابينا أوس.
ويلعب المنتخب الغاني في المجموعة السادسة ببطولة أمم إفريقيا، وتضم كلا من بنين، الكاميرون وغينيا بيساو.
كانت هذه تفاصيل خبر جيان على رأس قائمة غانا لأمم إفريقيا وغياب أنطوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.