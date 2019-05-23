انت الان تتابع جيان على رأس قائمة غانا لأمم إفريقيا وغياب أنطوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

منتخب غانا

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن القائمة الأولية للفريق التي ستدخل معسكر إعداد استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة غياب جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، الذي تم ترشيحه بقوة في الأيام الماضية من أجل الانضمام للفريق، وسيخوض النجوم السوداء مباراتين من أجل الاستعداد للبطولة أمام ناميبيا، وجنوب إفريقيا.

وجاءت القائمة الأولية للمنتخب الغاني، كالتالي: حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، لورانس أتي زيجي، وفيليكس أنان. خط الدفاع: جون بوي، آندي ييادوم، عبدالرحمن بابا، لومور أجبينينو، قاسم نوهو، جوناثان مينساه، جوزيف أيدو، نوهو موسى، جوزيف أتاما، محمد الحسن. خط الوسط: مبارك واكاسو، توماس بارتي، كوادو أسامواه،

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