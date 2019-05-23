شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات فى إيطاليا بسبب صلاحيات «رونالدو» فى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية أن الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الكروى الأول بنادى يوفنتوس، يتعرض لانتقادات لاذعة في إيطاليا بسبب الصلاحيات الكبيرة التي منحها له أندريا أنييلى، رئيس اليوفى، منذ انضمامه إلى السيدة العجوز، من ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت الصحيفة إن رونالدو يرفض قدوم أنطونيو كونتى، لتولى المهمة الفنية خلفًا لماسيميليانو أليجرى في الموسم الجديد، حيث يرفض النجم البرتغالى تولى كونتى تدريب الفريق بسبب طريقة لعبه الدفاعية بجانب أسلوبه المتشدد مع اللاعبين في التدريبات وداخل غرف خلع الملابس، وهو الأمر الذي تسبب في إقالته من تشيلسى وذلك بعد أزمته الكبيرة مع الدولى البلجيكى إيدين هازارد.

وعنونت الصحيفة: «رونالدو هو الرئيس الفعلى ليوفنتوس وليس أنييلى»، موضحة أن صاروخ ماديرا منذ قدومه وله صلاحيات كبيرة داخل فريق اليوفى، حيث يعد السبب الرئيسى في رحيل أليجرى بعد فشله في تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا هذا الموسم والخروج من دور ربع النهائى أمام أياكس الهولندى.

في نفس السياق فجرت صحيفة «ديلى ميل»، الإنجليزية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبة رونالدو في تعاقد يوفنتوس مع مواطنه جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، الذي تم إقالته من تدريب الشياطين الحمر في ديسمبر من العام الماضى ولم يتول تدريب فريق حتى الآن.

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وأضافت الصحيفة أن أنييلى يدرس عدة عروض من أجل التعاقد مع مدير فنى لخلافة أليجرى أبرزهم بوتشينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، وماوريسيو سارى، مدرب تشيلسى الذي اقترب من الرحيل عقب الانتهاء من الدورى الأوروبى أمام أرسنال.

وألمح مورينيو في تصريحاته إلى رغبة رونالدو في توليه المهمة الفنية ليوفنتوس في الموسم المقبل، حيث قال: «أحد اللاعبين الذين لدىّ علاقة جيدة بهم يلعب للفريق قال لى: يجب أن تأتى إلى هنا في الموسم المقبل، وقلت له: إنهم لا يفعلون ذلك».

مورينيو عاطل عن العمل منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضى، لكن لديه سجل حافل بالنجاح في إيطاليا، حيث قاد إنتر ميلان إلى الثلاثية في عام 2010.

كان مورينيو له موقف شهير بعدما استفز جماهير يوفنتوس في شهر نوفمبر من العام الماضى، حيث وضع يده حول أذنه في إشارة إلى الجماهير في ملعب يوفنتوس بعد فوزه عليهم في دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

كان مورينيو مسؤولاً عن أفضل موسم في تاريخ رونالدو على الإطلاق، مما ساعده على تسجيل 46 هدفًا مع ريال مدريد 2011-2012.