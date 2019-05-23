ليفربول يدرس الاستغناء عن شاكيري من أجل موهبة فياريال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قرب رحيل النجم السويسرى شيردان شاكيرى عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن شاكيرى قد يرحل عن صفوف ليفربول فى الصيف المقبل، فى ظل إهتمام يورجن كلوب مدرب الريدز بالحصول على خدمات صامويل تشوكويزى لاعب فياريال الإسباني.

أضافت الصحيفة أن اللاعب السويسرى منذ انضمامه الصيف الماضى لفريق ليفربول من فريق ستوك سيتي، فشل فى الحصول على مكانة أساسية فى تشكيل مدرب الريدز، فى ظل تألق الثلاثى الهجومى محمد صلاح، فيرمينو وساديو مانى.

وأشارت أن النجم النيجيرى لفريق فياريال صاحب الـ20 عاما لفت أنظار العديد من عمالقة أندية أوروبا، بفضل سرعته الفائقة، ومهاراته الرائعة.