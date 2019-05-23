شكرا لقرائتكم خبر عن ابن نافل يطلع على مستجدات الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

حضر المرشح لرئاسة ‫الهلال فهد بن نافل، مساء أمس (الأربعاء) إلى مقر النادي واجتمع بالإدارة المكلفة، واطلع على الملفات المتعلقة بمستقبل النادي.

وطلب ابن نافل من الإدارة المكلفة جميع الحاجات لدى الفريق الأول.

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يذكر أن فهد بن نافل قد أجمع عليه جميع أعضاء الشرف لتنصيبه رئيساً للهلال بدعم كبير من عضو الشرف الهلالي الأمير الوليد بن طلال.

على صعيدٍ متصل، أكد مصدر هلالي أن مدير الكرة فهد المفرج قدم استقالته بشكلٍ رسمي للإدارة الهلالية، وأنشأت الجماهير الهلالية هاشتاق «شكراً فهد المفرج» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ تقديراً للعمل المميز الذي قدمه للهلال خلال السنوات الست التي قضاها إدارياً، وحقق خلالها مع الهلال ثماني بطولات.

وتحدث عضو الشرف الهلالي سلطان الزاهر عن فهد المفرج وقال: «إدارة تلو الأخرى تعتمد عليه وتثق به، مدحه وأشاد به كل مدرب أتى إلى الهلال، كان الأخ الأكبر لجميع لاعبي الفريق، يتعامل باحترام مع الجميع ويعشق الهلال، تحمل الكثير من النقد والتجريح، شكراً فهد المفرج على كل ما قدمته».