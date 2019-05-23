الأرجنتين الأكثر تتويجا بمونديال الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة يستحوذ المنتخب الأرجنتيني على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، حيث أحرز الفريق اللقب في نحو ثلث عدد النسخ التي أقيمت فعالياتها حتى الآن. البطولات الماضية والبطل ووصيفه 1977الاتحاد السوفييتي - المكسيك 1979الأرجنتين - الاتحاد السوفييتي 1981ألمانيا الغربية - قطر 1983البرازيل - الأرجنتين 1985البرازيل - أسبانيا 1987 يوغسلافيا - ألمانيا الغربية 1989البرتغال - نيجيريا 1991البرتغال - البرازيل 1993البرازيل - غانا Advertisements 1995الأرجنتين - البرازيل 1997الأرجنتين - أوروجواي 1999أسبانيا - اليابان 2001الأرجنتين - غانا 2003البرازيل - أسبانيا 2005الأرجنتين - نيجيريا 2007الأرجنتين - التشيك 2009غانا - البرازيل 2011البرازيل - البرتغال 2013فرنسا - أوروجواي 2015صربيا - البرازيل 2017إنجلتر- افنزويلا



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