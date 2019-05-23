فيفا يحيط الأخضر الشاب بجديد القانون وفحص المنشطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ممثلا بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة، اجتماعا ترحيبيا ببعثة المنتخب السعودي تحت 20 عاما في مقر إقامتها بمدينة جدانسك.

وتم خلال الاجتماع الحديث مع اللاعبين حول عدد من المواضيع في قانون كرة القدم والتحديثات التي تمت عليها أخيرا، وكذلك النزاهة في المباريات، إضافة إلى ما يتعلق بالكشف عن المنشطات وآلية العمل لها خلال مجريات البطولة. تلا ذلك اجتماع مع الطاقم الإداري للمنتخب نوقشت من خلاله المواضيع اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، وكذلك الانضباطية، بحضور ممثلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة للبطولة.

ثقة مدرب

وأبان المدير الفني للمنتخب السعودي، خالد العطوي، أن الطموح خلال المشاركة في كأس العالم التي تنطلق اليوم في بولندا، لا حدود له، مبينا أنه من حق جميع المنتخبات أن تطمح للأفضل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس في قاعة المؤتمرات بملعب غدينيا، بحضور المدير الفني خالد العطوي ولاعب خط الوسط تركي العمار.

وأشار خالد العطوي في حديثه إلى أن هدفهم من خلال هذه المشاركة هو الوصول لأبعد مرحلة في استطاعتهم الوصول لها، وذلك بالتركيز والإعداد لكل مباراة على حدة، والعمل عليها من أجل تحقيق الهدف المنشود.

اكتمال جاهزية

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وحول مراحل الإعداد الماضية قال العطوي «المرحلة الأخيرة كانت الأبرز، حيث خضنا خلالها 5 مباريات ودية مع منتخبات مختلفة. وبإذن الله سنكون في أتم الجاهزية لمنتخب فرنسا الذي يعد أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية، وكذلك منتخب مالي بطل القارة الأفريقية أخيرا، بالإضافة إلى المنتخب المميز بنما».

وتابع المدير الفني للأخضر الشاب «قادرون على تجاوز المباراة الأولى وأن نكون في أفضل حالاتنا ونحقق المستوى والنتيجة. وأراهن على الـ21 نجما في قائمة الأخضر، والذين تم اختيارهم بعناية بعد ثقة كبيرة في جاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية».

يد واحدة

من جهته أكد لاعب خط الوسط تركي العمار أنهم في الأخضر الشاب سيسعون جاهدين ومتكاتفين بيد واحدة داخل الملعب وخارجه لتحقيق الأهداف المرجوة من المرحلة. ووصف العمار كأس العالم بالمرحلة المهمة له ولبقية زملائه في تاريخهم، مبينا أن هذا الأمر سيكون حافزا لتقديمهم كل ما لديهم من أجل تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير.

تدريبات أمس

على الصعيد الميداني واصل لاعبو الأخضر أمس تدريباتهم ضمن الاستعدادات لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عاما 2019 في بولندا.

وتركزت الحصة التي أقيمت مساء أمس تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد على تطبيق اللاعبين لمران على التنظيم الدفاعي. أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة في ملعب الفريق المنافس.

ويواصل المنتخب الوطني اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب فرنسا السبت المقبل في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.