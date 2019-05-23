الأهلي ينهي علاقته بشيفو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أخطر مجلس إدارة نادي الأهلي الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم، المصري محمد عبدالشافي (شيفو)، بعدم تجديد عقده مع النادي. وينتهي عقد عبدالشافي نهاية يونيو المقبل.

وكان عبدالشافي التحق بالأهلي منذ موسم 2014 -2015 ، وقدم معه مستويات مميزة جعلته أحد أقدم المحترفين الأجانب في صفوف الفريق، حيث تم تجديد عقده أكثر من مرة بعد أن قدم إلى الفريق قادما من الزمالك المصري.

وينتظر أن يبقى عبدالشافي، الذي يخضع حاليا للعلاج من إصابة غيبته عن عدد كبير من مباريات الأهلي في الفترة الماضية، في الدوري السعودي للمحترفين من خلال الانتقال إلى فريق آخر بعد أن سبق له خوض تجربة مع الفتح معارا من الأهلي.