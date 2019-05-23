الاتفاق يضم روجيرو الفيصلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت إدارة الاتفاق تعاقدها مع لاعب خط وسط الفيصلي، البرازيلي روجيرو كوتينيو، لمدة سنتين قابلة للتجديد لموسم ثالث، وذلك في إطار ترميم صفوف الفريق قبل انطلاقة الموسم الجديد. وسيعلن النادي التوقيع الرسمي مع اللاعب بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وسبق لروجيرو اللعب لفريق الشباب لفترة قصيرة، قبل أن ينتقل الموسم قبل الماضي إلى الفيصلي ويبقى أحد أعمدته وركائزه الأساسية.