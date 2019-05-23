سيرجيو يسلم ويتسمى بإبراهيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة قبل دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أعلن اللاعب البرازيلي السابق الذي لعب للأهلي والهلال والاتحاد، سيرجيو ريكاردو أمس اعتناقه الإسلام، مؤكدا أن اسمه سيصبح إبراهيم، وقال»سمعت الكثير عن الأنبياء والرسل، إلا أنني أحببت إبراهيم واسمه، لذلك سأتسمى به بعد دخولي الإسلام».وأضاف اللاعب السابق في مقطع فيديو بصحبة لاعب الاتحاد السابق محمد سويد «إسلامي أفضل قرار اتخذته في حياتي.. لقد باشرت بالصلاة».



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