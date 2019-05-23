عربي لافتتاحية مونديال الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) الجزائري مصطفى غربال لإدارة المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس العالم للشباب في كرة القدم (أقل من 20 عاما)، والتي تجمع اليوم بين بولندا (البلد المستضيف) وكولومبيا. ويساعد غربال في مهمته كل من مواطنه مقران جوراري، والمصري محمد أبوالرجال. وتستضيف بولندا مونديال الشباب في الفترة من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل.



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