شكرا لقرائتكم عمر جابر يهنئ والده بالتعادل أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز والده محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى بعد التعادل أمام الأهلى بهدف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. سجل للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للأسماعيلي ليرتفع رصيد الاهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع.

عمر جابر

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