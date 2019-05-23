شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : مقولة الأهلى خد الدورى "أونطة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن من أدعى حصد الأهلى لقب الدورى هذا الموسم الدورى كلامه "أونطة" لا صحة له. أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المجور :" علاقتنا بالأخوة ورؤساء الأندية فى جميع الدول العربية طيبة وأهلا ببعثة نهضة بركان واخواننا المغاربة". ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد. Advertisements

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