شكرا لقرائتكم الاسماعيلي لـ الأهلي: "معلش عطلناكم شوية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعادل الاسماعيلي مع الاهلي 1/1 ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع الـ18 بستاد الجيش ببرج العرب.
و أحرز هدف الاهلي وليد ازارو في الدقيقة 73، بينما تعادل كريم بامبو للاسماعيلي في الدقيقة 84، ليفقد الاهل نقطتين في ظل المنافسة الشرسة على اللقب مع الزمالك.
و علق الحساب الرسمي للاسماعيلي على "تويتر" على هذا التعادل بالسخرية حيث كتب " معلش .. عطلناكم شوية.. نراكم العام القادم".
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