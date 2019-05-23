شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور : أنا جزء من نجاح الزمالك الحالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور نجل رئيس الزمالك إنه سعيد بالنجاح الذى وصل إليه الفريق الأبيض مؤكدا أنه كان له دور كبير فى تكوين قوام الفريق الحالى ويعتبر نفسه جزء من النجاح.

أضاف أحمد مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أنه يتمنى تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية".

وتابع أحمد مرتضى :" نجاح الزمالك يعد نجاح لوالدى وشقيقى والمنظومة بأكملها".

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد.