شكرا لقرائتكم الزمالك يلعب نهائى الكونفدرالية أمام 40 ألف مشجع.. ومحاولة لزيادته 50 ألفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن حصول القلعة البيضاء علي موافقات أمنية بدخول 40 الف مشجع وهو ما تسبب في زيادة الطلب علي شرائها. Advertisements وأكد المصدر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك يسعى حاليا للحصول علي ختم 10 آلاف تذكرة إضافية ليصل الإجمالي إلى 50 ألف تذكرة لمباراة النهائي الافريقي. ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية التي ستقام علي أرضية ملعب برج العرب في تمام العاشرة مساء الأحد القادم.

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