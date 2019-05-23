شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك .. تعرف على مكافأة المركز الأول بكأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية، فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وذلك بعد اختيارها من قبل لجنة CAF التنفيذية لتكون الدولة المضيفة للمسابقة.

وكان الكاف قد رفع قيمة جوائزه إلى 4.5 مليون دولار لصاحب المركز الأول في البطولة بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار