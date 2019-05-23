شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك .. تعرف على مكافأة المركز الأول بكأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية، فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وذلك بعد اختيارها من قبل لجنة CAF التنفيذية لتكون الدولة المضيفة للمسابقة.
وكان الكاف قد رفع قيمة جوائزه إلى 4.5 مليون دولار لصاحب المركز الأول في البطولة بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار
كانت هذه تفاصيل خبر مدفع الإمساك .. تعرف على مكافأة المركز الأول بكأس الأمم الإفريقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.