شكرا لقرائتكم دندراوى الهوارى يكتب: الإسماعيلى يكشف عورات الأهلى .. انتهاء صلاحية وصفقات فشنك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل دندراوى

لا أداء ولا روح ولا فاعلية، ولا تشكيل جيد، وإصرار على التجويد غير المنطقى بالدفع بحسام عاشور، منتهى الصلاحية البدنية، وعندما حاول الجهاز الفنى، التصحيح، جاء القرار متأخرا، وبتغيير وحيد صح، واثنين غلط..‬

‫الأهلى، وإدارته، نعم إدارته، أضاعوا البطولات، بأيديهم، لا بيد الغير.. وأرجو عدم تعليق الفشل على شماعات القوى الخارقة، التى تعبث وتترصد الأهلى خارج الخطوط، للحيلولة دون فوزه بالبطولات، لأنها تبريرات سمجة، وتنم عن ضعف وترهل إدارى لم يشهد مثله، الأهلى من قبل..!!‬

‫وهناك سؤال.. هو حسين الشحات ورمضان صبحى لعبا انهاردة أمام الإسماعيلي..؟!‬

Advertisements

الحقيقة أن رمضان صبحى، كان رائعا فى المباريات السابقة، وتستشعر أنه وبعد إعلان قائمة المنتخب، وخلو اسمه منها، عاد لأدائه الباهت، وكأنه يردد: "المهمة انتهت، بانتهاء عدم اختيارى لصفوف المنتخب، الذى عدت للأهلى من أجلها"

أما حسين الشحات، فهو أقل لاعب فى الفريقين، ولم يقدم شيئا يذكر، ويؤكد أن ملايين الأهلى ذهبت هدراً.. أو إنها حرااااام..

ولك الله يا جمهور الأهلى..!!