- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم دندراوى الهوارى يكتب: الإسماعيلى يكشف عورات الأهلى .. انتهاء صلاحية وصفقات فشنك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دندراوى
لا أداء ولا روح ولا فاعلية، ولا تشكيل جيد، وإصرار على التجويد غير المنطقى بالدفع بحسام عاشور، منتهى الصلاحية البدنية، وعندما حاول الجهاز الفنى، التصحيح، جاء القرار متأخرا، وبتغيير وحيد صح، واثنين غلط..
الأهلى، وإدارته، نعم إدارته، أضاعوا البطولات، بأيديهم، لا بيد الغير.. وأرجو عدم تعليق الفشل على شماعات القوى الخارقة، التى تعبث وتترصد الأهلى خارج الخطوط، للحيلولة دون فوزه بالبطولات، لأنها تبريرات سمجة، وتنم عن ضعف وترهل إدارى لم يشهد مثله، الأهلى من قبل..!!
وهناك سؤال.. هو حسين الشحات ورمضان صبحى لعبا انهاردة أمام الإسماعيلي..؟!
الحقيقة أن رمضان صبحى، كان رائعا فى المباريات السابقة، وتستشعر أنه وبعد إعلان قائمة المنتخب، وخلو اسمه منها، عاد لأدائه الباهت، وكأنه يردد: "المهمة انتهت، بانتهاء عدم اختيارى لصفوف المنتخب، الذى عدت للأهلى من أجلها"
أما حسين الشحات، فهو أقل لاعب فى الفريقين، ولم يقدم شيئا يذكر، ويؤكد أن ملايين الأهلى ذهبت هدراً.. أو إنها حرااااام..
ولك الله يا جمهور الأهلى..!!
كانت هذه تفاصيل خبر دندراوى الهوارى يكتب: الإسماعيلى يكشف عورات الأهلى .. انتهاء صلاحية وصفقات فشنك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.