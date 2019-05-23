شكرا لقرائتكم الغندور: هل أصبح شوبير متحدثا باسم الأهلى ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور تصريحات أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة التى قال فيها إن مجلس إدارة النادى سيصدر بيانا يطالب فيه بتأجيل مباراة المقاولون العرب. وتساءل الغندور عبر برنامجه المذاع على قناة المحور: "هل أصبح أحمد شوبير متحدثا باسم مجلس إدارة النادى الأهلى". أضاف الغندور: "كيف يعلم شوبير ببيان الأهلى خلال تقديمه الاستديو التحليلى لمباراة الأهلى والإسماعيلى فى ذات اللحظة ومعنى ذلك أن مجلس الأهلى بعث له رسالة وأخبره بذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغندور: هل أصبح شوبير متحدثا باسم الأهلى ؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.