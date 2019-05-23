شكرا لقرائتكم الفنان صلاح عبد الله بعد تعادل الأهلى والإسماعيلى : رمضان كريم بامبو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الفنان صلاح عبد الله على تعادل الأهلى أمام الإسماعيلى بهدف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى. وكتب صلاح عبد الله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" حصل خير ياواد عمي ورمضان كريم بامبو هههههههههههههههههه". سجل للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للأسماعيلي ليرتفع رصيد الاهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع.

صلاح عبد الله

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