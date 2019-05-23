شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستنسخ تجربة أياكس فى مصر ويتعادل مع الأهلى بـ10 تحت السن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الإسماعيلي مع الأهلي 1/1 ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الـ18 بستاد الجيش ببرج العرب. وأحرز هدف الأهلي وليد أزارو في الدقيقة 73، بينما تعادل كريم بامبو للاسماعيلي في الدقيقة 84، ليفقد الاهل نقطتين في ظل المنافسة الشرسة على اللقب مع الزمالك. وينشر الخليج 365 معدل أعمار الفريق بمباراة اليوم أمام الأهلى .. باهر المحمدى كابتن الفريق مواليد 96 أحمد أيمن مواليد 97 محمد صادق مواليد 97 Advertisements مصطفى فارس مواليد97 محمد الشامى مواليد 96 محمد الضرف مواليد 96 عبد الرحمن مجدى مواليد 97 كمال السيد مواليد 99 حازم مرسى مواليد 2000 وجيه عبد الحكيم مواليد 98

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